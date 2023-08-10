Феттель опроверг слухи о возвращении в автоспорт

Четырехкратный чемпион должен в очередной раз подчеркнуть, что он в отставке.

Себасятьн Феттель опроверг вновь появившиеся слухи о его возвращении в автоспорт.

Ранее руководитель команды ABT, выступающей в Формуле-Е намекнул, что к коллективу может присоединится Себастьян Феттель.

Четырехкратному чемпиону мира пришлось в очередной раз опровергать слухи о своем возвращении.

"Я не веду переговоров по поводу места гонщика с командой Формулы-E и любой другой командой. Мне приписали слова, и я хотел бы прояснить, что в данный момент не рассматриваю возвращение в автоспорт", – заявил Себастьян.

Ранее также стало известно, что в Формуле-1 запретить DRS на квалификациях.

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