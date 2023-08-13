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Автоспорт

Ред Булл в шоке от соперников, которые не могут понять, как работает их ДРС

Другие команды Формулы 1 до сих пор не поняли, как скопировать концепцию подвижного элемента заднего антикрыла "быков".
Сегодня, 12:03
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images

Одним из главных преимуществ болида Ред Булл считается ДРС, который делает его на прямых просто непобедимым.

Другие команды создали свои болиды с другой концепцией, а потому им сложнее выжать такое же преимущество из ДРС.

Такое положение дел удивляет технического директора австрийской команды Пьера Ваша, который также недоумевает от того, что их концепция подвижного элемента заднего антикрыла до сих пор считается соперниками нелегальной.

"Просто безумие, что люди продолжают рассуждать об этом даже спустя два года после того, как мы внедрили эту идею", – цитирует француза Motorsport.

"У нас была уже сотня проверок со стороны ФИА в попытках отыскать какие-то трюки или хитрости, но некоторые до сих пор не в силах понять, куда вдруг пропадает наше преимущество на медленных трассах". 

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"Это значит, что они просто не разбираются, как и что работает. И для нас такое стало большой неожиданностью".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер заявил, что итальянская конюшня намерена сделать свой болид быстрее за время летнего перерыва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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