Расселл хочет, чтобы Формула 1 ослабила правила для спринта

Британскому пилоту не нравится, что команды не могут повлиять на настройки болидов.

После того, как команды Формулы 1 провели первую свободную практику, начинает действовать правило закрытого парка.

Это значит, что они должны проводить и квалификационные сессии, и спринт, и Гран-при с одинаковыми настройками. Если команда решат внести изменения, пилот будет вынужден стартовать в гонке с пит-лейна.

Джордж Расселл из Мерседеса считает, что Ф1 стоит ослабить данное правило, позволив командам менять настройки для спринтерского заезда.

"Мне все еще не нравится тот факт, что нам не разрешено менять настройки машины после первой практики", - цитирует британца Motorsport. "Я думаю, что это создает неизвестное для спорта, что может быть захватывающим".

"Но это все равно, что дать теннисисту его ракетку за час до финала на Уимблдоне и просто сказать, что это то, что у тебя есть, смирись с этим и продолжай. И без предварительной практики, тренировки".

"Другие виды спорта не так работают. Я понимаю, почему мы это делаем. Но было бы неплохо внести некоторые изменения в определенный момент уик-энда".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер рассказал о планах итальянской команды по улучшению болида.

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