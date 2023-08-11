Глава Феррари пообещал эффективную доработку болида

Фредерик Вассер убежден, что уже в ближайшем будущем болид Феррари станет еще быстрее.

Руководитель Скудерии заявил, что если все работы будут идти по плану, Феррари станет быстрее уже к сентябрю, а далее будет только набирать.

"У нас есть план развития болида. Данные которого говорят о том, что к сентябрю наша машина должна стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2 секунды быстрее, и еще на 0,4 секунды быстрее в следующем году.

У команды есть рабочий план и мы не можем позволить себе терять время, пытаясь синхронизироваться с другими департаментами, в которых произошли кадровые перестановки", – рассказал Вассер Italy24.

Ранее, напомним, Хорнер в следующем сезоне в Ред Булл будет большая конкуренция.

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