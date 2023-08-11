iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Глава Феррари пообещал эффективную доработку болида

Скудерия станет быстрее уже осенью.
Сегодня, 18:11
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Фредерик Вассер убежден, что уже в ближайшем будущем болид Феррари станет еще быстрее.

Руководитель Скудерии заявил, что если все работы будут идти по плану, Феррари станет быстрее уже к сентябрю, а далее будет только набирать.

"У нас есть план развития болида. Данные которого говорят о том, что к сентябрю наша машина должна стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2 секунды быстрее, и еще на 0,4 секунды быстрее в следующем году.

У команды есть рабочий план и мы не можем позволить себе терять время, пытаясь синхронизироваться с другими департаментами, в которых произошли кадровые перестановки", – рассказал Вассер Italy24.

Ранее, напомним, Хорнер в следующем сезоне в Ред Булл будет большая конкуренция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди
Феррари соберет совершенно новый болид для сезона-2024 Феррари соберет совершенно новый болид для сезона-2024
Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы Формула 1 2023 - итоги первой части сезона: очередная доминация, провал Феррари и неожиданные сюрпризы
Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:28
Реал начал переговоры по новому вратарю
Европа19:26
Одноклубник Малиновского перейдет в Фенербахче
Европа19:03
Игрока сборной Франции официально обвинили в изнасиловании
НБА18:59
Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса
Европа18:34
Жирона может подписать еще одного украинца
Теннис18:27
Ястремская пробилась в финал турнира в Польше
Европа18:19
Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе
Формула 118:11
Глава Феррари пообещал эффективную доработку болида
Другие страны18:04
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Европа17:46
Нападающий Зари может продолжить карьеру в Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK