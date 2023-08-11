Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году

Руководитель "быков" заявил, что команде будет из кого выбирать напарника для Макса Ферстаппена.

Серхио Перес и Даниэль Риккардо считаются главными претендентами на то, чтобы занять место во втором болиде Ред Булл в 2025 году.

Однако у них явно будет конкуренция - руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер считает, что будет куда больше двух кандидатов на одно свободное место.

"Здорово, что в том положении, в котором мы находимся, к нам есть большой интерес", — цитирует Хорнера Sky Sports.

"И это касается не только тех гонщиков (Переса и Риккардо) — это касается и тех, кто не входящих в наш спектр, если мы говорим про 2025 год".

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Ранее стало известно, что Формула 1 раздумывает над запретом на использование ДРС во время квалификаций.

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