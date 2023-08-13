Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди

Несмотря на обещания, которые давала команда Валттери Боттасу при его переходе из Мерседес, Альфа Ромео занимает далеко не высокие места.

Раньше Боттас никогда не любил загадывать наперед. Но несмотря на это финский гонщик считает, что ему стоит оставаться в команде, которая в 2026 году станет командой Ауди.

"Чем больше я об этом думаю, то да, я хочу здесь остаться до 2026 года. Думаю, это интересная эпоха для команды", - цитирует Валттери Autosport.

"Когда вы сосредоточены на результате здесь и сейчас, вы не хотите думать слишком наперед. Но теперь же я думаю об этом и о долгосрочном плане, ведь это имеет смысл".

"И для меня быть частью этого стало бы большой мотивацией. Посмотрим, до этого еще далеко. Я уверен, что в конечном итоге у нас будут некоторые обсуждения, но не сейчас".

Читай также: Ред Булл в шоке от соперников, которые не могут понять, как работает их ДРС

По итогам первой части сезона Валттери Боттас занимает 15 место в личном зачете пилотов, заработав всего 5 очков. Альфа Ромео же идет девятым в Кубке конструкторов, имея в активе 9 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!