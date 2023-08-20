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Гран-при Нидерландов под угрозой срыва

Летний перерыв в Формуле-1 может затянуться.
Сегодня, 00:40
Гран-при Нидерландов / Getty Images
Гран-при Нидерландов / Getty Images

Гран-при Нидерландов модет не состояться вэтом году, пишет Noord-Hollands Dagblad.

Причиной тому является спор по поводу доступа к трассе из соседнего города. Местные таксисты угрожают перекрыть шоссе из-за того, что их не пустят на дорогу в гоночный уик-энд.

Местный муниципалитет Зандворта решил предоставить право проезда лишь местным жителям и компаниям, зарегистрированным в этом городе. 

Водителям такси соседнего Харлема сообщили, что они не смогут работать в выходные гонки на том участке, их попросту не пропустят. Именно это сильно возмутило таксистов, ведь Гран-при посетят более 100 тысяч болельщиков, и многие из них воспользуются услугами такси.

Таксисты требуют разрешить им работать, иначе они заблокируют подъезды к Зандворту или просто устроят рядом массовые протесты.

Ранее, напомним, Макс Ферстаппен снова раскритиковал руководство Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Нидерландов

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