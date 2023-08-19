Ферстаппен раскритиковал руководство Формулы-1 за жадность

Макс Ферстаппен снова выступил с критикой изменений формата гоночного уик-энда и руководства серии.

Напомним, что в последние два сезона Формула-1 экспериментирует со спринтами, а недавно также опробовала новый формат квалификации.

Пилот Ред Булл считает, что неправильно менять гонки ради зрелищности, а значит ради прибылей владельцев серии.

"Я беспокоюсь, потому что всегда любил этот спорт. И Формула-1 мне по-прежнему нравится, но лишь в определенной степени. При этом я не то чтобы выступаю против любых изменений, как заявляют некоторые. Но эти доработки формата должны идти на пользу Формуле-1.

Зачем менять те вещи, которые и так хорошо работают? Мне кажется, что традиционный формат квалификации прямо сейчас работает отлично. Нельзя проводить изменения только ради денег", – приводит слова Макса GP Blog.

Ранее также сообщалось, что Фелипе Масса подал иск по поводу утраченного чемпионства в 2008 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!