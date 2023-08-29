Гран-при Нидерландов побил рекорд Формулы 1 по количеству обгонов

Пилоты организовали огромное количество обгонов во время гонки в Зандворте.

Гран-при Нидерландов получился очень насыщенным на события.

Заезд в Зандворте дважды попал под дождь, был остановлен красными флагами, а также получил рестарт за машиной безопасности.

Но было еще кое-что, что сделало его историческим.

Как сообщает RacingNews365, Гран-при Нидерландов установил новый рекорд Формулы 1 по количеству обгонов.

За 72 круга гонщики организовали на трассе 186 обгонов, что на 16 больше, чем предыдущий рекорд, установленный по итогам Гран-при Китая в 2016 году.

Ранее стало известно, что Фернандо Алонсо, финишировав на втором месте, побил рекорд Михаэля Шумахера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!