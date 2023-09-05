Хюлькенберг раскритиковал Хаас за "ужасное" развитие болида

Немецкому пилоту не нравится, в каком направлении движется его команда.

На гоночный этап в Италии каждая команда, кроме Хаас, привезла другую спецификацию заднего антикрыла.

В Монце американская команда продемонстрировала ужасный результат: Нико Хюлькенберг финишировал 17-м, а Кевин Магнуссен - 18-м - пилоты не смогли прервать серию из восьми гонок подряд без очков, лишь увеличив ее.

Подобное развитие событий не нравится Хюлькенбергу, который признал, что его команда регулярно проигрывает конкурентам, которые не забывают обновлять свои болиды.

"Мы ужасно плохи по сравнению с конкурентами. Мы единственная команда, которая ничего не привезла с собой в Монцу. Тот, кто делает так мало, не может ожидать многого", - цитирует немца Formu1a.uno.

"Здесь мы были не достойны очков. Сейчас мы должны принять этот факт. Через 14 дней мы продолжим путь, который, возможно, подходит нам немного лучше. Я не ожидаю каких-то огромных ярких моментов".

Напомним, что недавно Хаас продлил контракты и с Нико Хюлькенбергом, и с Кевином Магнуссеном.

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