Хаас определился с пилотами на сезон-2024
Халк и КейМаг остаются в команде.
Хаас официально определился с составом пилотов на сезон-2024.
Американская команда неожиданно решила продлить обоих текущих водителей - Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.
Напомним, что Халк присоединился к команде перед текущим сезоном, а Кевин проводит свой второй сезон в Хаас.
При этом ни один из пилотов не показывает достойных результатов, Нико набрал девять очков, а КейМаг лишь два.
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