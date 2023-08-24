Хаас определился с пилотами на сезон-2024

Халк и КейМаг остаются в команде.

Хаас официально определился с составом пилотов на сезон-2024.

Американская команда неожиданно решила продлить обоих текущих водителей - Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

Напомним, что Халк присоединился к команде перед текущим сезоном, а Кевин проводит свой второй сезон в Хаас.

При этом ни один из пилотов не показывает достойных результатов, Нико набрал девять очков, а КейМаг лишь два.

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