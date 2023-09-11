"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену

Макс Ферстаппен получил еще одну волну похвалы от Карлоса Сайнса и Пьера Гасли, с которыми он выступал за Торо Россо и Ред Булл соответственно.

Нидерландец одержал 12 из 14 побед в гонках в этом сезоне – включая рекордные 10 подряд – создав тем самым значительное преимущество в личном зачете пилотов, что приближает его к третьему титулу чемпиона мира.

"Я думаю, что у Макса никогда не было в недостатке шумиха вокруг него. Ажиотаж вокруг него был еще задолго до его дебюта в Формуле 1", - цитирует Сайнса официальный сайт Ф1.

"Когда он был в Формуле 3, у него уже было много поклонников. В свой первый год в Ф1 он взял ее штурмом, имея при этом много фанатов".

"Меня это совсем не удивляет. С момента нашего дебюта в 2015 году я всегда видел этот ажиотаж и всегда его понимал. Очевидно, что он особенный талант и человек, который с самого начала выступал очень, очень хорошо".

Источник: Getty Images

Гасли упомянул отца Макса, Йоса Ферстаппена, бывшего пилота Ф1, который помог своему сыну в его становлении.

"Это было ясно уже с самого раннего возраста, когда мы гонялись в картинге. Шумиха вокруг него уже тогда сильно отличалась от любых других гонщиков", — сказал француз.

"По мере продвижения по карьере было ясно, что к нему обращено много внимания, обусловленное именем, выступлениями, всей шумихой вокруг отношений Йоса и Макса. Так что это не было сюрпризом".

"То, как он пришел в Формулу 1, выступал и перешел в Ред Булл, только усилило все, что было до этого. Но это и неудивительно, что он находится там, где он находится сегодня".

Макс Ферстаппен и Ред Булл смогут продолжить свой победный ход уже в эти выходные, когда состоится Гран-при Сингапура.

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