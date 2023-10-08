Сайнс пропустит Гран-при Катара

Карлос Сайнс выбыл с Гран-при Катара еще до начала гонки.

Напомним, что пилот Скудерии должен был стартовать с 12-й позиции, однако не сможет начать Гран-при.

Перед самым стартом гонки механики обнаружили серьезные проблемы в болиде испанца, вероятно, речь идет об утечке в топливной системе.

Таким образом Феррари будет иметь лишь одного пилота, что серьезно снижает их шансы побороться с Мерседес за второе место Кубка конструкторов.

Также напомним, что ФИА обязала всех пилотов сделать три пит-стопа во время сегодняшней гонки.

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