ФИА обязала команды сделать три пит-стопа на Гран-при Катара

В случае нарушений к пилотам будут применены санкции.

ФИА обязала всех пилотов сделать минимум три пит-стопа на Гран-при Катара.

Напомним, что после предыдущих заездов Пирелли обнаружили, что высокие поребрики на трассе сильно портят шины, что может привести к проколам покрышек.

Перед субботними заездами орагнизаторы внесли изменения в некоторые повороты, однако ситуация не улучшилась. Уже сейчас предполагается, что перед этапом в 2024 году на треке придется полностью сменить все пореберики.

Дабы не создавать на трассе дополнительную опасность ФИА решила обязать пилотов сделать три пит-стопа во время Гран-при.

Некоторые издания предполагали, что нарушители будут дисквалифицированы, однако в официальном заявлении федерации говорится лишь о том, что о нарушителе будут докладывать стюардам, как о машине в небезопасном состоянии.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Катара вы можете лознакомиться на нашем сайте.

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