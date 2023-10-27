iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Ред Булл все еще не решили проблему с тормозами

Команда надеется найти решение по ходу уик-энда.
Сегодня, 18:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен подвтердил, что команда все еще не решила проблему с тормозами.

Напомним, на Гран-при США пилот Ред Булл пожаловался на работу тормозов, что, однако, не помешало ему выиграть гонку.

Сейчас же проблема сохранилась, команда рассчитывает решить ее по ходу текущего уик-энда.

"Нет, мы пока не знаем. Нам все еще нужно отправить тормоза на базу и провести анализ. Ощущения в последней гонки не были правильными, их работа отличалась от нормальной.

Я знаю, как это влияет на время на круге, ты просто теряешь стабильность темпа. А еще с такими проблемами ты не можешь в привычной манере работать с шинами и беречь их.

Это очень сильно влияет на ваш темп – особенно на таком треке, как Трасса Америк, со скоростными поворотами и сильном нагревом покрышек. Смотрите сами, в субботу мы просто летели по трассе, а в воскресенье уже нет. Притом что мы вообще ничего не меняли на машине, кроме тормозов", – цитирует Макса Racingnews365.

Ранее также сообщалось, что в Мексике Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Ред Булл приставит двух телохранителей к Ферстаппену Ред Булл приставит двух телохранителей к Ферстаппену
Перес вошел в ТОП-10 гонщиков в истории Формулы 1 по количеству проведенных Гран-при Перес вошел в ТОП-10 гонщиков в истории Формулы 1 по количеству проведенных Гран-при
"Не уровень Формулы 1": Ферстаппен раскритиковал покрытие трассы в Остине "Не уровень Формулы 1": Ферстаппен раскритиковал покрытие трассы в Остине
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану
Другие страны23:06
Впервые за семь лет Сон не номинирован на лучшего азиатского игрока года
Бокс23:02
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
НБА22:59
Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри
Европа22:53
Малиновский отметился дебютным ассистом в составе Дженоа
Формула 122:42
Гран-при Мексики: Албон разделил пилотов Ред Булл в первой практике
Европа22:28
Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Киберспорт22:23
The International: Gladiators первый четвертьфиналист нижней сетки
Киберспорт22:22
The International: Gladiators уничтожили nouns и прошли в четвертьфинал
Европа22:20
Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK