В Ред Булл все еще не решили проблему с тормозами

Макс Ферстаппен подвтердил, что команда все еще не решила проблему с тормозами.

Напомним, на Гран-при США пилот Ред Булл пожаловался на работу тормозов, что, однако, не помешало ему выиграть гонку.

Сейчас же проблема сохранилась, команда рассчитывает решить ее по ходу текущего уик-энда.

"Нет, мы пока не знаем. Нам все еще нужно отправить тормоза на базу и провести анализ. Ощущения в последней гонки не были правильными, их работа отличалась от нормальной.

Я знаю, как это влияет на время на круге, ты просто теряешь стабильность темпа. А еще с такими проблемами ты не можешь в привычной манере работать с шинами и беречь их.

Это очень сильно влияет на ваш темп – особенно на таком треке, как Трасса Америк, со скоростными поворотами и сильном нагревом покрышек. Смотрите сами, в субботу мы просто летели по трассе, а в воскресенье уже нет. Притом что мы вообще ничего не меняли на машине, кроме тормозов", – цитирует Макса Racingnews365.

Ранее также сообщалось, что в Мексике Ферстаппена будут сопровождать два телохранителя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!