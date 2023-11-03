Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного

Шарль Леклер поделился эмоциями после внезапно завершившейся квалификации к Гран-при Бразилии.

Напомним, что квалификацию завершили красными флагами в третьем сегменте после одного круга из-за резко ухудшившейся погоды.

Пилот Феррари признался, что уже во время первого круга, но еще до дождя, болид просто потерял сцепление. Монегаск даже думал не доезжать круг, но все же финишировал и показал второе время.

"За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного. Начиная с 4-го поворота дождя на трассе не было, но машиной при этом было чрезвычайно трудно управлять, все сцепление с трассой просто пропало.

Я даже думал над тем, чтобы не заканчивать круг и вернуться в боксы, но все-таки доехал до финиша и, как оказалось, поставил второе время. Это стало приятным сюрпризом. Но да, все на трассе чувствовали себя немного странно.

Пока я не знаю, чего ждать в гонке. В уик-эндах со спринтом гоночный темп всегда вызывает вопросы. Но я надеюсь, что мы будем быстры, и что в субботу и в воскресенье дождя будет мало", – цитирует Леклера Sky Sports.

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