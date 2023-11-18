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Автоспорт

Уильямс провел лучшую квалификацию за семь лет

Оба пилота британской команды оказались в топ-6.
Сегодня, 13:07
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

Уильямс впервые с 2016 года имеет двух пилотов в топ-10 по итогам субботней квалификации.

Алекс Албон сумел завершить квалификацию на шестом месте, а его партнер Логан Сарджент - на седьмом.

Кроме того, из-за штрафа Карлоса Сайнса оба пилота начнут воскресную гонку на одну позицию выше.

Подобного старта у Уильямс не было с 2016 года, когда на Гран-при росии в топ-6 попали Валттери Боттас и Фелипе Масса.

Тогда финн завершил квалификацию третьим, а бразилец пятым. И точно также пилоты начали гонку с позиций выше из-за штрафов соперников.

С результатами и расписанием Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Гран-при Лас-Вегаса

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