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Ферстаппен стал триумфатором дебютного Гран-при Лас-Вегаса

Ред Булл были близки к дублю, но Шарль Леклер на последнем круге отобрал у Серхио Переса второе место.
Сегодня, 09:39
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Утром воскресенья, 19 ноября, состоялся первый  истории Гран-при Лас-Вегаса на новой трассе в рамках двадцать второго этапа Формулы 1 сезона-2023.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, следом за которым финишировал Шарль Леклер из Феррари, стартовавший с поула. На последнем круге монегаск обошел Серхио Переса (Ред Булл), который приехал третьим.

После кошмарного начала этапа казалось, что и все остальные дни будут такими же. Но воскресная гонка во многом исправила общее впечатление от уик-энда в Неваде.

Старт заезда прошел в лучших традициях Формулы 1 - в первом повороте произошло несколько важных эпизодом.

Главным, конечно же, стала атака Ферстаппена на Леклера. Нидерландец жестко выдавил оппонента за пределы трека, при этом Макс сам последовал за Шарлем. Так как Ферстаппен не вернул Леклеру позицию, вскоре судьи выписали пилоту Ред Булл 5-секундный штраф.

Позади в оптимистичную атаку пошел Фернандо Алонсо, однако в самый неподходящий момент его развернуло. В него влетел Валттери Боттас, которого задел Перес. В итоге вся троица сразу же поехала в боксы, а на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности.

Очень хороший старт выдался у Лэнса Стролла: стартовав предпоследним, представитель Астон Мартина поднялся на девятое место. Стоит также отметить Юки Цуноду, который прорвался с последнего места на двенадцатое.

 А вот Карлосу Сайнсу повезло в разы меньше. Испанец, который всерьез претендовал в квалификации на поул, но из-за штрафа стартовавший двенадцатым, провалился на восемнадцатую позицию.

На третьем круге Ландо Норрис потерял управление, в повороте снесло заднюю часть его болида. После контакта со стеной его закрутило и он сильно влетел в барьеры. К счастью, британец не пострадал, но гонку он, естественно, продолжить не сумел. А на трассе появилась машина безопасности.

На рестарте ничего не произошло, Ферстаппен умно оттормозил Леклера и разогнался, не дав сопернику шанса на атаку.

Однако монегаск со временем начал отыгрывать отставание. Команда позвала Ферстаппена в боксы, но еще до пит-стопа Леклер вернул себе лидерство.

Следом произошло столкновение Льюиса Хэмилтона и Оскара Пиастри, в результате которого семикратный чемпион мира получил прокол правого заднего колеса.

Теряя темп и позиции он был вынужден проехать в таком состоянии целый круг. Оскару повезло больше и он успел заехать в боксы.

На 25-м круге уже другой пилот Мерседес стал участником столкновения. Джордж Расселл попал под атаку Ферстаппена. Потеряв преимущество позиции, британец повернул в соперника, чем сломал тому боковую пластину переднего антикрыла.

Из-за обломков на треке снова оказался СК, чем воспользовались многие гонщики - пелотон перемешался. Леклер решил остаться на трассе, а Макс заехал в боксы. Однако ему не стали менять переднее антикрыло.

Расселл в свою очередь получил +5 секунд, которые в итоге отбросили его на финише на восьмое место.

После рестарта Перес попытался атаковать Леклера, но к самому Чеко сзади уже подъезжал Пиастри. К сожалению, МакЛарен в этот день не был конкурентом для Ред Булл и Феррари и вскоре австралиец отстал от лидеров.

На 33-м круге впервые лидером Гран-при стал Перес, пройдя Леклера. Но спустя несколько кругов пилот Феррари контратаковал и вернул себе первое место.

Практически сразу же Переса прошел и Ферстаппен, который настроился победить. Он сказал гоночному инженеру, что ему и Чеко нужно работать в команде - так он дал понять, что хочет, чтобы они вдвоем обогнали Леклера и взяли дубль.

И в какой-то момент им это удалось.За тринадцать кругов до финиша Ферстаппен с помощью ДРС прошел Леклера, который хотел контратаковать более поздним торможением. Но у Шарля ничего не получилось.

Казалось, что Перес сразу же пройдет оппонента, но ему на обгон понадобилось шесть кругов и ошибка Шарля.

Однако Леклер не захотел просто так отдавать хотя бы второе место.  Команда попросила Ферстаппена притормозить, чтобы помочь Пересу, но это не спасло мексиканца - за несколько поворотов до финиша Леклер вернул себе второе место.

Чеко до последнего пытался бороться за "серебро", но вторым на финише все же был пилот Скудерии, а Серхио пришлось довольствоваться третьим местом.

Макс Ферстаппен завоевал свою 53-ю победу в карьере, что позволило ему догнать по данному показателю Себастьяна Феттеля.

Гонщиком дня был признан Шарль Леклер, а дополнительный балл за самый быстрый круг забрал Оскар Пиастри.

Карлос Сайнс за счет шестого места вырвался на четвертую строку личного зачета, а Феррари вплотную приблизилась к Мерседес в Кубке конструкторов.

Отметим, что Серхио Перес гарантировал себе второе место по итогам чемпионата - у Льюиса Хэмилтона больше нет возможности догнать Чеко. Но он также не потеряет свое третье место.

Итоговая классификация

До конца сезона осталось провести всего одну гонку и пройдет она уже через неделю. Финал традиционно пройдет этапом в Абу-Даби (24-26 ноября).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Лас-Вегаса

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