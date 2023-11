Ферстаппен стал триумфатором дебютного Гран-при Лас-Вегаса

Утром воскресенья, 19 ноября, состоялся первый истории Гран-при Лас-Вегаса на новой трассе в рамках двадцать второго этапа Формулы 1 сезона-2023.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, следом за которым финишировал Шарль Леклер из Феррари, стартовавший с поула. На последнем круге монегаск обошел Серхио Переса (Ред Булл), который приехал третьим.

После кошмарного начала этапа казалось, что и все остальные дни будут такими же. Но воскресная гонка во многом исправила общее впечатление от уик-энда в Неваде.

Старт заезда прошел в лучших традициях Формулы 1 - в первом повороте произошло несколько важных эпизодом.

Главным, конечно же, стала атака Ферстаппена на Леклера. Нидерландец жестко выдавил оппонента за пределы трека, при этом Макс сам последовал за Шарлем. Так как Ферстаппен не вернул Леклеру позицию, вскоре судьи выписали пилоту Ред Булл 5-секундный штраф.

LAP 3/50



Replays show Verstappen and Leclerc getting very close for the Dutchman's overtake into Turn 1 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BOsqCSc3bI — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Позади в оптимистичную атаку пошел Фернандо Алонсо, однако в самый неподходящий момент его развернуло. В него влетел Валттери Боттас, которого задел Перес. В итоге вся троица сразу же поехала в боксы, а на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности.

LAP 4/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Replays of the start show Alonso losing grip and spinning and Bottas making contact with the Spaniard#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/Rp3tYGbVv5 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Очень хороший старт выдался у Лэнса Стролла: стартовав предпоследним, представитель Астон Мартина поднялся на девятое место. Стоит также отметить Юки Цуноду, который прорвался с последнего места на двенадцатое.

А вот Карлосу Сайнсу повезло в разы меньше. Испанец, который всерьез претендовал в квалификации на поул, но из-за штрафа стартовавший двенадцатым, провалился на восемнадцатую позицию.

На третьем круге Ландо Норрис потерял управление, в повороте снесло заднюю часть его болида. После контакта со стеной его закрутило и он сильно влетел в барьеры. К счастью, британец не пострадал, но гонку он, естественно, продолжить не сумел. А на трассе появилась машина безопасности.

LAP 4/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Norris is out of the race and in the barriers, he jumps on the radio to say "I'm okay" #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/hYjo1rkUAR — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

На рестарте ничего не произошло, Ферстаппен умно оттормозил Леклера и разогнался, не дав сопернику шанса на атаку.

Однако монегаск со временем начал отыгрывать отставание. Команда позвала Ферстаппена в боксы, но еще до пит-стопа Леклер вернул себе лидерство.

LAP 16/50



CHARLES LECLERC LEADS IN LAS VEGAS! 🤩



He re-takes the lead from Max Verstappen #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/KLgcwwqlpt — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Следом произошло столкновение Льюиса Хэмилтона и Оскара Пиастри, в результате которого семикратный чемпион мира получил прокол правого заднего колеса.

Теряя темп и позиции он был вынужден проехать в таком состоянии целый круг. Оскару повезло больше и он успел заехать в боксы.

LAP 17/50



Lewis Hamilton and Oscar Piastri make contact!



The Mercedes driver picks up a puncture and Piastri damage to his car #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SDDg5T5tfi — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

На 25-м круге уже другой пилот Мерседес стал участником столкновения. Джордж Расселл попал под атаку Ферстаппена. Потеряв преимущество позиции, британец повернул в соперника, чем сломал тому боковую пластину переднего антикрыла.

LAP 25/50



RUSSELL AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT!



Russell has front wing damage! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/s5dfCAqA5O — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Из-за обломков на треке снова оказался СК, чем воспользовались многие гонщики - пелотон перемешался. Леклер решил остаться на трассе, а Макс заехал в боксы. Однако ему не стали менять переднее антикрыло.

Расселл в свою очередь получил +5 секунд, которые в итоге отбросили его на финише на восьмое место.

LAP 27/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



The Safety Car is brought out for debris on track



Perez comes into the pits and returns to the track in P2



Leclerc now holds the race lead #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/TEPOWAtrq2 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

После рестарта Перес попытался атаковать Леклера, но к самому Чеко сзади уже подъезжал Пиастри. К сожалению, МакЛарен в этот день не был конкурентом для Ред Булл и Феррари и вскоре австралиец отстал от лидеров.

На 33-м круге впервые лидером Гран-при стал Перес, пройдя Леклера. Но спустя несколько кругов пилот Феррари контратаковал и вернул себе первое место.

LAP 33/50



CHECO TAKES THE LEAD OF THE RACE! 🇲🇽💪



The @redbullracing driver has had a phenomenal race thus far, but can he hold onto P1?#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/edYJiQe76M — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Практически сразу же Переса прошел и Ферстаппен, который настроился победить. Он сказал гоночному инженеру, что ему и Чеко нужно работать в команде - так он дал понять, что хочет, чтобы они вдвоем обогнали Леклера и взяли дубль.

И в какой-то момент им это удалось.За тринадцать кругов до финиша Ферстаппен с помощью ДРС прошел Леклера, который хотел контратаковать более поздним торможением. Но у Шарля ничего не получилось.

The stunning race-winning move for Max Verstappen on Charles Leclerc 😮‍💨#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/vuPtUXRt2Y — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Казалось, что Перес сразу же пройдет оппонента, но ему на обгон понадобилось шесть кругов и ошибка Шарля.

LAP 43/50



LECLERC RUNS WIDE AND PEREZ IS PAST!



The @redbullracing driver snatches P2 from Leclerc #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/yL39mhDrvG — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Однако Леклер не захотел просто так отдавать хотя бы второе место. Команда попросила Ферстаппена притормозить, чтобы помочь Пересу, но это не спасло мексиканца - за несколько поворотов до финиша Леклер вернул себе второе место.

Чеко до последнего пытался бороться за "серебро", но вторым на финише все же был пилот Скудерии, а Серхио пришлось довольствоваться третьим местом.

Макс Ферстаппен завоевал свою 53-ю победу в карьере, что позволило ему догнать по данному показателю Себастьяна Феттеля.

Гонщиком дня был признан Шарль Леклер, а дополнительный балл за самый быстрый круг забрал Оскар Пиастри.

Карлос Сайнс за счет шестого места вырвался на четвертую строку личного зачета, а Феррари вплотную приблизилась к Мерседес в Кубке конструкторов.

Отметим, что Серхио Перес гарантировал себе второе место по итогам чемпионата - у Льюиса Хэмилтона больше нет возможности догнать Чеко. Но он также не потеряет свое третье место.

Итоговая классификация

До конца сезона осталось провести всего одну гонку и пройдет она уже через неделю. Финал традиционно пройдет этапом в Абу-Даби (24-26 ноября).

