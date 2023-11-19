Леклер: Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам

Шарль Леклер считает, что победителя в Гран-при Лас-Вегаса решил один-единственный момент.

Напомним, что монегаск финишировал вторым, однако имел реальные шансы стать первым победителем нового Гран-при вплоть до выезда машины безопасности.

И сам Шарль считает, что именно этот момент стоил ему победы. Однако дело здесь совсем не в том, что соперники сумели сократить отставание, а в шинах.

"Я думаю, если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам. Мы очень хорошо провели первый отрезок гонки на "медиуме", а на втором отрезке мои шины были на 5 кругов свежее, чем у Макса. Мне потребовалось 4-5 кругов, чтобы прогреть покрышки, и мы неплохо справились. Так что я был уверен, что победа достанется нам.

Но тут, к сожалению, на трассе появилась машина безопасности. Макс и Чеко провели пит-стопы, а я остался на трассе на уже использованных шинах, хотя которые проехали всего 5 кругов. И разница в 5 кругов в данном случае – это не так уж важно. Проблема в том, что за время нахождения на трассе машины безопасности эти шины сильно остывают, и на рестарте гонки использовать их нормально в таких условиях очень трудно. Именно в этот момент мы и проиграли гонку", – цитирует Леклера RaceFans.

С результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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