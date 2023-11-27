Триумфальные траты: Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос за сезон-2024

Австрийская команда будет вынуждена потратиться в результате своего сверхуспешного выступления в 2023 году.

Ред Булл продемонстрировал одно из самых доминирующих выступлений в истории Формулы 1 в 2023 году: пилоты "быков" выиграли 21 гонку из 22 и довольно рано завоевали оба чемпионских титула.

В итоге команда набрала 860 очков, что значительно превзошло предыдущий рекорд, который установил Мерседес в 2016 году - 765 очков.

Однако такой успех обойдется австрийскому коллективу в копеечку. Как сообщает Autosport, Ред Булл будет вынужден заплатить самый большой вступительный взнос в истории Формулы 1.

С 2013 года ФИА основывает вступительные взносы для каждого участника на основе количества очков, набранных в предыдущем сезоне.

Первоначально все началось с базового сбора в размере 500 тысяч долларов плюс 5 тысяч за каждое набранное очко, при этом обладатель Кубка конструкторов платил 6 тысяч.

Эта цифра неуклонно росла из-за инфляции и в 2024 году базовый сбор составляет 657 837 долларов плюс 6 575 долларов за набранное очко для девяти команд. Чемпион КК будет платить 7 893 доллара.

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Таким образом Ред Булл должен заплатить ФИА 7 445 817 долларов до 10 декабря, чтобы подтвердить заявку на участие в 2024 году.

Для сравнения: Мерседес, занявший второе место в КК (409 очков), заплатит 3 347 012 долларов, а Феррари, занявшая третье место (406) - 3 327 287 долларов.

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