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"Впечатляюще": Норрис прокомментировал столкновение с Пересом на Гран-при Абу-Даби

Пилот МакЛарена считает, что делал все, чтобы избежать аварии, но его оппонент все равно врезался в него.
Сегодня, 14:06
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Одним из немногочисленных моментов на Гран-при Абу-Даби, который запомнился, стало столкновение Ландо Норриса и Серхио Переса на 47-м круге.

В результате судьи наказали пилота Ред Булл штрафом в виде +5 секунд, которым он не был доволен. А вот пилот МакЛарен считает штраф заслуженным.

"Он был впереди меня в апексе. Я пытался дать ему пройти меня!", - цитирует британца Autosport.

"Я был в четырех корпусах от апекса. Но каким-то образом он всё равно врезался в меня… Впечатляюще. Я буквально пытался пропустить его, но каким-то образом он врезался в меня".

Источник: Getty Images

Ландо также обсудил исходное положение пилотов в личном зачете, где он претендовал на четвертое место, но завершил сезон на шестом, уступив Фернандо Алонсо и Шарлю Леклеру всего одно очко.

"Думаю ли я об этом? Да. Хотел бы я быть четвертым? Да. Но Шарль обошел меня, так что я ничего не мог поделать. Он провел хороший уик-энд. Если ты не первый, ты последний, так что это не сильно меня волнует. Это ничего не меняет и никаким образом не меняет мой менталитет".

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Напомним, что по итогам гонки на Яс-Марине Ладно Норрис финишировал на пятом месте. Сразу за ним расположился его напарник по команде Оскар Пиастри.

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