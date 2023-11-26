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Ферстаппен вышел на третье место в истории Формулы 1 по количеству побед за карьеру

Трехкратный чемпион мира превзошел другого значимого для Ред Булл гонщика.
Сегодня, 21:27
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Гран-при Абу-Даби, последний Гран-при в 2023 году, завершился победой Макса Ферстаппена из Ред Булл.

Нидерландский гонщик выиграл 19 гонок из 22 в этом сезоне, благодаря чему он сумел выйти на третье место по общему количеству побед за карьеру, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Теперь на счету 26-летнего пилота 54 победы. Он вышел на чистое третье место, обойдя Себастьяна Феттеля, который выиграл 53 гонки.

ТОП-5 гонщиков с наибольшим количеством побед за карьеру

  1. Льюис Хэмилтон - 103 победы
  2. Михаэль Шумахер - 91
  3. Макс Ферстаппен - 54
  4. Себастьян Феттель - 53
  5. Ален Прост - 51

Напомним, что Макс Ферстаппен также стал обладателем нового рекорда Формулы 1, который ранее не покорился ни одному пилоту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен

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