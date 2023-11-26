Ферстаппен вышел на третье место в истории Формулы 1 по количеству побед за карьеру
Трехкратный чемпион мира превзошел другого значимого для Ред Булл гонщика.
Гран-при Абу-Даби, последний Гран-при в 2023 году, завершился победой Макса Ферстаппена из Ред Булл.
Нидерландский гонщик выиграл 19 гонок из 22 в этом сезоне, благодаря чему он сумел выйти на третье место по общему количеству побед за карьеру, сообщает официальный сайт Формулы 1.
Теперь на счету 26-летнего пилота 54 победы. Он вышел на чистое третье место, обойдя Себастьяна Феттеля, который выиграл 53 гонки.
ТОП-5 гонщиков с наибольшим количеством побед за карьеру
- Льюис Хэмилтон - 103 победы
- Михаэль Шумахер - 91
- Макс Ферстаппен - 54
- Себастьян Феттель - 53
- Ален Прост - 51
Напомним, что Макс Ферстаппен также стал обладателем нового рекорда Формулы 1, который ранее не покорился ни одному пилоту.
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