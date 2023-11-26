Еще одно достижение: Ферстаппен установил новый рекорд Формулы 1

Нидерландец стал первым в одном статистическом показателе.

В воскресенье, 26 ноября, гонкой в Абу-Даби завершился сезон Формулы 1 2023 года.

Как и в восемнадцати случаях до этого, победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, стартовавший с поула.

Большая часть заезда прошла при лидерстве трехкратного чемпиона мира, что позволило ему установить новый рекорд "королевы автоспорта".

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, Ферстаппен стал первым пилотом в истории серии, кто в сумме за год лидировал на протяжении 1000+ кругов.

Max Verstappen becomes the first driver to clock up 1,000 laps led in a season 🤯



Read more ⤵️#F1 #AbuDhabiGP https://t.co/icjVbBZobJ — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, в котором велась борьба за четвертое место между четырьмя гонщиками.

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