Ферстаппен закрыл сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби
В воскресенье, 26 ноября, состоялся Гран-при Абу-Даби, который уже по старой традиции закрывал сезон Формулы 1.
Ничего сверхъестественного на трассе Яс-Марина не произошло: победил снова Макс Ферстаппен (Ред Булл), следом за ним приехали Шарль Леклер (Феррари) и пилот Мерседес Джордж Расселл.
Хоть все чемпионские вопросы и были закрыты давным-давно, несколько важных тем все еще оставались в подвешенном состоянии.
Первая из них - второе место в Кубке конструкторов. До этапа в Абу-Даби Мерседес опережал Феррари на четыре очка, что подразумевало само собой непосредственную борьбу команд на трассе.
Вторая - личный зачет, где за четвертое место боролись Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Ландо Норрис и Шарль Леклер. У двукратного чемпиона мира, несмотря на преимущество, было меньше шансов, учитывая нынешнее состояние Астон Мартина. А Леклер хоть и находился в лучшей форме среди всей четверки, но отставал от Алонсо и Сайнса на 12 очков.
На старте гонки монегаск мог положить начало к тому, чтобы выиграть борьбу. Отлично стартовав, Шарль был близок к тому, чтобы пройти Ферстаппена в первом повороте. Но, заняв внутренний радиус, пилот Скудерии спасовал.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
LIGHTS OUT IN ABU DHABI!!!
The final race of 2023 is GO!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/8Fw4rp0B0v
Спустя полкруга Леклер пошел во вторую атаку на Макса, и тогда казалось, что вот он шанс вырваться в лидеры. Но оба гонщика были очень осторожны и уважительны друг к другу, оставив сопернику много места.
За счет этого Ферстаппен сохранил лидерство и уже совсем скоро начал отрываться от Леклера. На этом шансы Шарля на победу, по сути, и закончились.
LAP 1/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Leclerc has a look down the inside at Turn 6 but Verstappen hangs onto the lead #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RAS4ognoQi
Позади Джордж Расселл принялся за обоих пилотов МакЛарен. Оскар Пиастри пытался сдержать британца позади, но вскоре был вынужден капитулировать.
Это же произошло и в случае с Ландо Норрисом - в этот день команда из Уокинга не была конкурентом "серебряным стрелам".
LAP 11/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Russell opens up the DRS and speeds past Piastri #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/TEJnvM8lNw
Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс тоже должны были повлиять на ситуацию в Кубке конструкторов. И так оно и произошло, только с разным эффектом.
LAP 40/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
And the advantage swings to Ferrari, but it's so tight! 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UDMvZo56wv
При этом у них обоих были свои проблемы. Хэмилтон в одном из поворотов столкнулся с Пьером Гасли, повредив себе переднее антикрыло, которое команда все же не стала менять.
А Феррари в свою очередь решила пойти на стратегию с двумя хардами и одним софтом на последних кругах гонки. Эта стратегия оказалась провальной. В этот день испанец никак не мог помочь Леклеру в его борьбе с двумя Мерседесами.
LAP 46/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Alonso is past Sainz and moves up to P8
Sainz now has Hamilton in his mirrors #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/PF4HBaGOtn
Хотя у Шарля появилась неожиданная надежда в лице Серхио Переса.
Чеко был одним из быстрейших пилотов на трассе, что он доказывал, обгоняя всех на своем пути. Правда, во время одной из атак он столкнулся с Ландо Норрисом, что немного напомнило момент во время Гран-при Лас-Вегаса, когда Ферстаппен и Расселл не поделили поворот.
LAP 47/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Battle for P4 💥 Contact between Perez and Norris forces the McLaren wide at Turn 6 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iIlSGVguLD
Тогда +5 секунд дали Джорджу, который был на внешнем радиусе. Но в этот раз наказание получил гонщик, шедший по внутреннему - им был Серхио.
LAP 51/58— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Perez is handed a five-second penalty for the contact with Norris #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/NesFw90ew0
Ситуация с Пересом очень заинтересовала Леклера. Зная, что Феррари проигрывает Мерседес в КК, он то и дело спрашивал у инженера, что он может сделать, чтобы помочь Чеко пройти Расселла.
Ничего особенного придумывать не пришлось - мексиканец самостоятельно прошел британца. Но штраф все равно откидывал бы его назад.
Поэтому Леклер решил пропустить вперед Переса и попытаться создать такой отрыв, чтобы после штрафа пилот Ред Булл оказался за ним, но впереди Расселла.
Ничего не получилось: отрыв оказался недостаточно большим, штраф откинул Переса на четвертое место, а Мерседес в итоге опередил Феррари всего на три очка - даже если бы Хэмилтон не принес своей команде два балла за девятое место, немецкий коллектив все равно бы занял второе место КК.
Между тем, Макс Ферстаппен завоевал девятнадцатую победу в сезоне, вновь обновив собственный же рекорд. После финиша трехкратный чемпион мира покрутил "пончики" перед публикой.
Donuts and fireworks are a tasty combination 😋#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/NQluVVy14i— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
A record-breaking season deserves a special celebration! 🍩🎆#AbuDhabiGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/wCquqa8Jol— Formula 1 (@F1) November 26, 2023
Лучшим гонщиком дня фанаты признали Юки Цуноду, который в последней гонке Франца Тоста во главе Альфа Таури (в будущем, скорее всего Рейсин Буллз) сумел провести несколько кругов в качестве лидера.
Итоговая классификация
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
На этом сезон подошел к концу, а ждать следующий остается не так уж и долго - первый Гран-при 2024 года состоится уже 3 марта в Бахрейне.
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