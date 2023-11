Ферстаппен закрыл сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби

В воскресенье, 26 ноября, состоялся Гран-при Абу-Даби, который уже по старой традиции закрывал сезон Формулы 1.

Ничего сверхъестественного на трассе Яс-Марина не произошло: победил снова Макс Ферстаппен (Ред Булл), следом за ним приехали Шарль Леклер (Феррари) и пилот Мерседес Джордж Расселл.

Хоть все чемпионские вопросы и были закрыты давным-давно, несколько важных тем все еще оставались в подвешенном состоянии.

Первая из них - второе место в Кубке конструкторов. До этапа в Абу-Даби Мерседес опережал Феррари на четыре очка, что подразумевало само собой непосредственную борьбу команд на трассе.

Вторая - личный зачет, где за четвертое место боролись Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Ландо Норрис и Шарль Леклер. У двукратного чемпиона мира, несмотря на преимущество, было меньше шансов, учитывая нынешнее состояние Астон Мартина. А Леклер хоть и находился в лучшей форме среди всей четверки, но отставал от Алонсо и Сайнса на 12 очков.

На старте гонки монегаск мог положить начало к тому, чтобы выиграть борьбу. Отлично стартовав, Шарль был близок к тому, чтобы пройти Ферстаппена в первом повороте. Но, заняв внутренний радиус, пилот Скудерии спасовал.

Спустя полкруга Леклер пошел во вторую атаку на Макса, и тогда казалось, что вот он шанс вырваться в лидеры. Но оба гонщика были очень осторожны и уважительны друг к другу, оставив сопернику много места.

За счет этого Ферстаппен сохранил лидерство и уже совсем скоро начал отрываться от Леклера. На этом шансы Шарля на победу, по сути, и закончились.

Позади Джордж Расселл принялся за обоих пилотов МакЛарен. Оскар Пиастри пытался сдержать британца позади, но вскоре был вынужден капитулировать.

Это же произошло и в случае с Ландо Норрисом - в этот день команда из Уокинга не была конкурентом "серебряным стрелам".

Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс тоже должны были повлиять на ситуацию в Кубке конструкторов. И так оно и произошло, только с разным эффектом.

При этом у них обоих были свои проблемы. Хэмилтон в одном из поворотов столкнулся с Пьером Гасли, повредив себе переднее антикрыло, которое команда все же не стала менять.

А Феррари в свою очередь решила пойти на стратегию с двумя хардами и одним софтом на последних кругах гонки. Эта стратегия оказалась провальной. В этот день испанец никак не мог помочь Леклеру в его борьбе с двумя Мерседесами.

Хотя у Шарля появилась неожиданная надежда в лице Серхио Переса.

Чеко был одним из быстрейших пилотов на трассе, что он доказывал, обгоняя всех на своем пути. Правда, во время одной из атак он столкнулся с Ландо Норрисом, что немного напомнило момент во время Гран-при Лас-Вегаса, когда Ферстаппен и Расселл не поделили поворот.

Тогда +5 секунд дали Джорджу, который был на внешнем радиусе. Но в этот раз наказание получил гонщик, шедший по внутреннему - им был Серхио.

Ситуация с Пересом очень заинтересовала Леклера. Зная, что Феррари проигрывает Мерседес в КК, он то и дело спрашивал у инженера, что он может сделать, чтобы помочь Чеко пройти Расселла.

Ничего особенного придумывать не пришлось - мексиканец самостоятельно прошел британца. Но штраф все равно откидывал бы его назад.

Поэтому Леклер решил пропустить вперед Переса и попытаться создать такой отрыв, чтобы после штрафа пилот Ред Булл оказался за ним, но впереди Расселла.

Ничего не получилось: отрыв оказался недостаточно большим, штраф откинул Переса на четвертое место, а Мерседес в итоге опередил Феррари всего на три очка - даже если бы Хэмилтон не принес своей команде два балла за девятое место, немецкий коллектив все равно бы занял второе место КК.

Между тем, Макс Ферстаппен завоевал девятнадцатую победу в сезоне, вновь обновив собственный же рекорд. После финиша трехкратный чемпион мира покрутил "пончики" перед публикой.

Лучшим гонщиком дня фанаты признали Юки Цуноду, который в последней гонке Франца Тоста во главе Альфа Таури (в будущем, скорее всего Рейсин Буллз) сумел провести несколько кругов в качестве лидера.

Итоговая классификация

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Серхио Перес (Ред Булл) Ландо Норрис (МакЛарен) Оскар Пиастри (МакЛарен) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Юки Цунода (Альфа Таури) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Эстебан Окон (Альпин) Пьер Гасли (Альпин) Алекс Албон (Уильямс) Нико Хюлькенберг (Хаас) Логан Сарджент (Уильямс) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) Карлос Сайнс (Феррари) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Кевин Магнуссен (Хаас)

На этом сезон подошел к концу, а ждать следующий остается не так уж и долго - первый Гран-при 2024 года состоится уже 3 марта в Бахрейне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!