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Автоспорт

Стюарды вызвали на разговор Переса, раскритиковавшего их решение дать ему штраф

Принеся извинения за свою речь после гонки, мексиканец заслужил их прощение.
Сегодня, 20:08
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Во время Гран-при Абу-Даби было не так много моментов, о которых будут говорить. Но один такой все же вызывает вопросы.

На 47-м круге Серхио Перес столкнулся с Ландо Норрисом в борьбе за четвертое место. После рассмотрения инцидента судьи выписали мексиканцу штраф +5 секунд.

Чеко был очень недоволен таким решением, что он и высказал своему гоночному инженеру по радио уже после заезда.

"Стюарды - это посмешище. Я не могу в это поверить. Они были очень плохи в этом году, но это шутка. Это была действительно шутка", - сказал Серхио.

Как сообщает Autosport, после этих слов Перес был вызван к стюардам, чтобы он объяснил свои слова, так как своими комментариями он потенциально продемонстрировал "неправомерное поведение по отношению к обладателям лицензий, официальным лицам, должностным лицам или сотрудникам ФИА и сотрудникам организатора или промоутера".

В итоге Перес принес свои извинения и остался без дальнейшего наказания.

Напомним, что напарник Серхио Переса, Макс Ферстаппен, стал обладателем нового рекорда Формулы 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Гран-при Абу-Даби

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