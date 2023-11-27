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"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду

Джейсон Стэтхэм зарядил японца на успешное завершение сезона.
Сегодня, 19:36
Джейсон Стэтхэм и Юки Цунода / Getty Images
Джейсон Стэтхэм и Юки Цунода / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, на трассе Яс-Марина в Абу-Даби прошел последний Гран-при сезона-2023, клоторый завершился победой Макса Ферстаппена.

Но одно из лучших выступлений вечера выдал пилот Альфа Таури Юки Цунода. Японец, стартовавший шестым, финишировал восьмым и был признан болельщиками гонщиком дня.

Возможно, его вдохновила встреча со звездой Голливуда Джейсоном Стэтхэмом. Британский актер встретился в паддоке с Цунодой и получил из его рук фирменную футболку Альфа Таури.

Затем "Неудержимый перевозчик" опубликовал в Instagram совместную фотографию с пилотом, подписав ее словами: "Езди быстро, брат".

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По итогам сезона-2023 Юки Цунода занял четырнадцатое место в личном зачете пилотов, заработав 17 очков. Это очень помогло Альфа Таури занять восьмое место в Кубке конструкторов, так как большую часть сезона команда шла на последнем месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейсон Стэтхэм Альфа Таури Юки Цунода

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