"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду

В воскресенье, 26 ноября, на трассе Яс-Марина в Абу-Даби прошел последний Гран-при сезона-2023, клоторый завершился победой Макса Ферстаппена.

Но одно из лучших выступлений вечера выдал пилот Альфа Таури Юки Цунода. Японец, стартовавший шестым, финишировал восьмым и был признан болельщиками гонщиком дня.

Возможно, его вдохновила встреча со звездой Голливуда Джейсоном Стэтхэмом. Британский актер встретился в паддоке с Цунодой и получил из его рук фирменную футболку Альфа Таури.

Затем "Неудержимый перевозчик" опубликовал в Instagram совместную фотографию с пилотом, подписав ее словами: "Езди быстро, брат".

Читай также: Триумфальные траты: Ред Булл заплатит рекордный вступительный взнос за сезон-2024

По итогам сезона-2023 Юки Цунода занял четырнадцатое место в личном зачете пилотов, заработав 17 очков. Это очень помогло Альфа Таури занять восьмое место в Кубке конструкторов, так как большую часть сезона команда шла на последнем месте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!