Боттас: Концепция болида следующего года выглядит интересно

Пилот считает, что все изменения в команде только к лучшему.

Валттери Боттас поделился подробностями, как протекает работу над новым болидом в Заубере.

Напомним, что Альфа Ромео покидает Формулу-1, а швейцарская команда вернется к своему оригинальному названию.

Боттас считает, что все перемены в команде исключительно позитивные. В прошлом сезоне они выжали максимум из болида, и этого было недостаточно. Новый же болид выглядит перспективно.

"Я рад, что все позади. В следующем году все вновь начинают с нуля. В команде очень много перемен в последнее время. И, на мой взгляд, они позитивные.

Кроме того, концепция болида следующего года выглядит интересно. В этом смысле у меня есть надежды. Но надо потрудиться.

Главное, что нам нужна новая машина. И она должна быть другой. Я бы сказал, это главный итог сезона для нас – безусловно, мы дошли до конца пути с развитием машины и просто не могли выжать никаких больших прибавок. Так что вся концепция должна измениться. Вот что мы поняли", - приводит слова финского пилота Motorsport.

Ранее также сообщалось, что ФИА будет менять правила лишь после перехода на новый регламент.

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