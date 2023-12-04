iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Боттас: Концепция болида следующего года выглядит интересно

Пилот считает, что все изменения в команде только к лучшему.
Сегодня, 17:51
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Валттери Боттас поделился подробностями, как протекает работу над новым болидом в Заубере.

Напомним, что Альфа Ромео покидает Формулу-1, а швейцарская команда вернется к своему оригинальному названию.

Боттас считает, что все перемены в команде исключительно позитивные. В прошлом сезоне они выжали максимум из болида, и этого было недостаточно. Новый же болид выглядит перспективно.

"Я рад, что все позади. В следующем году все вновь начинают с нуля. В команде очень много перемен в последнее время. И, на мой взгляд, они позитивные.

Кроме того, концепция болида следующего года выглядит интересно. В этом смысле у меня есть надежды. Но надо потрудиться.

Главное, что нам нужна новая машина. И она должна быть другой. Я бы сказал, это главный итог сезона для нас – безусловно, мы дошли до конца пути с развитием машины и просто не могли выжать никаких больших прибавок. Так что вся концепция должна измениться. Вот что мы поняли", - приводит слова финского пилота Motorsport.

Ранее также сообщалось, что ФИА будет менять правила лишь после перехода на новый регламент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер Валттери Боттас

Статьи по теме

Альфа Ромео не останется в Формуле 1, переключившись на серию WEC Альфа Ромео не останется в Формуле 1, переключившись на серию WEC
Следующие два сезона Заубер проведет с оригинальным названием Следующие два сезона Заубер проведет с оригинальным названием
Боттас собрал 150 тысяч с продаж календаря обнаженного себя, несмотря на опасения мамы Боттас собрал 150 тысяч с продаж календаря обнаженного себя, несмотря на опасения мамы
Пилот Формулы-1 выпустил календарь со своими фото в жанре ню Пилот Формулы-1 выпустил календарь со своими фото в жанре ню
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:03
Экс-защитник Ливерпуля: Играй Марсиаль так за Ньюкасл, Хау снял бы его через 20 минут
Биатлон20:52
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Украина20:46
Суперлига: БИПА обыграла Запорожье, а Будивельник разобрался с Днепром
Европа20:40
Украинец может заменить Цыганкова в Жироне
Украина20:37
Александрия может вернуть своего хавбека из-за океана
Киберспорт20:20
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte опережают NaVi
Европа20:01
Экс-хавбек МЮ рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе
Европа19:59
"Впервые улыбнулся": Холанд высмеял себя за дикое поведение в матче против Тоттенхэма
Европа19:23
У Лунина есть тайный контракт с Реалом
ЧМ-202219:22
Чеферин: Зимний чемпионат мира был ошибкой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK