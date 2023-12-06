Экс-пилот Формулы 1: Гонять в Формуле Е - все равно что заниматься сексом с надувной куклой

Некоторые могут задаться вопросом, откуда у него такие познания.

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Кубица недавно попытался объяснить ощущения от вождения болида Формулы E, приведя странную аналогию, сообщает Sportskeeda.

После ухода из Ф1 польский пилот участвовал в нескольких других автоспортивных сериях, включая WEC. В подкасте Gurulandia он заявил, что получил возможность выступать в Формуле E.

"Я не против электромобилей, нет, на самом деле, мне поступали разные предложения, и я отказывался от больших денег. Но, для меня электромобиль или конкурентоспособная машина должны издавать шум", — сказал он.

"У меня есть поговорка, но произносить ее вслух нехорошо… Это немного похоже на секс с надувной куклой. Я помню запах бензина. В 2006 году на пит-лейне, когда проезжал Рено Фернандо Алонсо, запах напоминал мне картинг".

Ранее стало известно, что Мадрид близок к заключению контракта на проведение Гран-при Испании, начиная с 2026 года.

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