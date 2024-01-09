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Автоспорт

В Монце начались работы над трассой с надеждой сохранить место в календаре Формулы 1

Итальянцы хотят улучшить трассу и инфраструктуру, которые, как они надеются, помогут обеспечить для этапа долгосрочное будущее.
Сегодня, 13:36
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images

Контракт на проведение Гран-при Монцы рассчитан до сезона 2025 года включительно. И пока что Формула 1 еще не приняла решение, будет ли она продлевать соглашение.

Выступая в прошлом году, генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали сказал, что улучшение условий в Монце имеет решающее для этого значение.

Как сообщает Motorsport, организаторы гонки поняли намек Доменикали, начав работы по улучшению трека и его инфраструктуры. В понедельник, 8 января, итальянцы занялись реконструкцией прямой старт-финиш.

По информации источника, работы включают в себя полную замену покрытия, строительство нового подземного перехода (плюс расширение трех существующих), модернизацию боксов команд, а также ряд улучшений трибун.

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Ожидается, что работы по реконструкции Монцы будут завершены к июню, в то время как этап Формулы 1 пройдет с 30 августа по 1 сентября.

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