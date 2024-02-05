Формула 1 изменит формат уик-энда со спринтерской гонкой в сезоне-2024

В дополнение к этому руководство серии решило увеличить лимит на использование силовых установок.

В понедельник, 5 февраля, состоялось заседание Комиссии Формулы 1, во время которого обсуждался ряд вопросов, в том числе обновление формата спринта.

В итоге было принято решение, что формат спринтерских гонок будет изменен в сезоне-2024, сообщает официальный сайт серии. При этом отмечается, что изменения заденут квалификации Гран-при.

В этом году квалификация спринта перенесется с субботы на пятницу: она будет проходить после первой свободной тренировки. Затем в субботу состоится спринт, после которого команды проведут квалификацию воскресного Гран-при.

Читай также: Формула 1. Болиды 2024 года: Уильямс и Заубер представили новые ливреи

Стоит отметить, что, помимо спринта, было согласовано предложение увеличить лимит на использование силовых установок без штрафа до четырех на гонщика в сезонах 2024 и 2025 годов.

К тому же, активация DRS во время гонки будет осуществляться через один круг, а не через два круга после старта заезда или рестарта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!