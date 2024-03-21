Сайнс: Я не тупой и первым скажу, если мне понадобятся еще две недели

Карлос Сайнс допустил, что может пропустить Гран-при Австралии.

Напомним, испанец пропустил предыдущий заезд из-за операции на аппендиксе, но уже приехал с командой в Мельбурн.

При этом пилот признал, что, вероятно, еще не готов гоняться, все станет понятно в следующие пару дней. Пилот должен сам понять, может ли он комфортно управлять болидом.

"Прежде всего, то, что я двигаюсь, делаю упражнения в зале, говорит мне, что с физической точки зрения я готов завтра запрыгнуть в болид и попытаться.

Но, разумеется, я не тупой. Если завтра я почувствую себя не очень, то первым это признаю и скажу, что понадобятся еще две недели до следующей гонки.

Это наш совместный план с ФИА. Завтра меня ждет еще одна проверка, Федерация следит за моим прогрессом. Я человек, который не хочет чувствовать боль, страдать или усугублять ситуацию. Я не тупой. Будет вполне понятно, как я себя чувствую и все такое", – цитирует Сайнса Autosport.

Однако при этом пилот заявил, морально полностью готов к Гран-при несмотря на то, что потратил время на восстановление вместо подготовки к гонке. Испанец уверен, что смоэет выдать хороший уик-энд даже в таком положении.

С расписанием Гран-при Австралии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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