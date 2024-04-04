Сайнс - о новой команде: Пора немного ускориться

Пилот Феррари Карлос Сайнс рассказал, как продвигаются поиски новой команды.

Напомним, испанец покинет Феррари в конце этого сезона, но пока еще не имеет контракта с новой конюшней.

Тем не менее Карлос настроен позитивно. Испанец признался, что он и его менеджеры общаются сразу с несколькими командами серии, однако он хотел бы решить вопрос как можно раньше.

"Я общаюсь с какими-то коллективами, потому что это и должны делать мои менеджеры и я, если у меня нет работы на следующий год. Так что мы общаемся фактически со всеми.

Важно углубиться в детали, понять, какие варианты наиболее реалистичные, какие из них являются лучшими для меня и моего будущего.

Новостей у меня нет, нечего сообщить. Единственное, я бы сказал, что пора несколько ускориться. Надеюсь, вопрос разрешится скорее рано, чем поздно", - приводит слова Сайнса PlanetF1.

Напомним, что в этот уик-энд состоится Гран-при Японии, расписание которого доступно на нашем сайте.

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