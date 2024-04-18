Гельмут Марко оценил шансы Сайнса оказаться в Ред Булл

Команда просто не может перебить предложение Ауди.

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал шансы Карлоса Сайнса оказаться в их команде.

Напомним, что испанский пилот является воспитанником системы "быков", и к тому же проводит очень сильный сезон. Потому многие верят, что Ред Булл захотят вернуть Карлоса.

Однако Марко заявил, что практически невозможно, так как команда не может перебить предложение Ауди.

"Мы с ним общаемся, он сейчас проводит свой сильнейший сезон в Формуле-1, однако у него есть очень щедрое предложение Ауди, которое мы не можем повторить или перебить.

Но мы хорошо его знаем со времен Торо Россо, когда он еще гонялся с Максом. Но тогда по Карлосу сильно ударило, что мы поддержали переход Ферстаппена в Ред Булл, а не его", - приводит слова австрийца Kleine Zeitung.

Также Марко отметил, что пилоты Макларен Ландо Норрис и Оскар Пиастри также не варианты для Ред Булл, так как у обоих долгосрочные контракты.

Ранее также Хэмилтон заявил, что не намерен оставлять Формулу-1.

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