Боттас - о своем будущем: Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик

Пилот Заубер Валттери Боттас прокомментировал приход в команду Нико Хюлькенберга.

Напомним, немецкий пилот подписал контракт с Ауди, которая придет в серию в 2026 году, поглотив Заубер.

Для Боттаса, похоже, в новой команде не будет места уже на следующий сезон, однако пилот уже ведет переговоры с другими командами. По его словам, он обсуждает ситуацию сразу с несколькими конюшнями, и общение с некоторыми из них выглядит перспективно.

"Объявили довольно рано, и это немного удивило. Но, очевидно, на рынке пилотов происходит движение.

И в некотором плане это логично: он немец, а Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик. Так что все хорошо, и посмотрим, что случится дальше", - приводит слова пилота RaceFans.

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