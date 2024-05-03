iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Боттас - о своем будущем: Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик

Финн уже ведет переговоры с другими командами.
Сегодня, 18:14
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Заубер Валттери Боттас прокомментировал приход в команду Нико Хюлькенберга.

Напомним, немецкий пилот подписал контракт с Ауди, которая придет в серию в 2026 году, поглотив Заубер.

Для Боттаса, похоже, в новой команде не будет места уже на следующий сезон, однако пилот уже ведет переговоры с другими командами. По его словам, он обсуждает ситуацию сразу с несколькими конюшнями, и общение с некоторыми из них выглядит перспективно.

"Объявили довольно рано, и это немного удивило. Но, очевидно, на рынке пилотов происходит движение.

И в некотором плане это логично: он немец, а Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик. Так что все хорошо, и посмотрим, что случится дальше", - приводит слова пилота RaceFans.

С расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валттери Боттас

Статьи по теме

Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии Заубер был оштрафован за инцидент на пит-стопе Гран-при Австралии
Боттас рассказал, что вдохновляет его продолжать гоняться Боттас рассказал, что вдохновляет его продолжать гоняться
Обиженный Сайнс, возвращение Боттаса или шанс для молодежи: кто заменит Хэмилтона в Мерседес Обиженный Сайнс, возвращение Боттаса или шанс для молодежи: кто заменит Хэмилтона в Мерседес
Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари Боттас прокомментировал потенциальное возвращение в Мерседес после перехода Хэмилтона в Феррари
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Гениальный мув: Руководство МЮ урезало бонусы сотрудникам, но сделало подарки женам игроков
Формула 121:15
Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Формула 121:00
Гран-при Майами: Первая пратика: Ферстаппен - лучший, за ним - Пиастри и Сайнс
Европа20:49
Бывший тренер Реала попал в сферу интересов Баварии
Евро-202420:28
УЕФА расширил заявку на Евро-2024
Европа20:20
Бывший форвард Ливерпуля одобрил вариант с приглашением Моуринью
Европа19:59
Челси может подписать топ-кипера из Серии А
19:56
Кубок Украины по футзалу: Aurora разгромила Кардинал-Ровно в спорном поединке
Европа19:50
Хави оценил выступления Барселоны за последние несколько месяцев
Европа19:30
Экс-тренер Милана и Наполи получил предложение из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK