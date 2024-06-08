iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер: Мы долго и упорно размышляли над подписанием Сайнса

Однако заслуги Переса все же перевесили.
Сегодня, 17:22
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подвтердил, что команда могла подписать Карлоса Сайнса.

Инженер рассказал, что в команде долгое время обсуждали вариант с испанцем. Однако по итогу во внимание были взяты достижения Серхио Переса, и мексиканца было решено сохранить.

"Карлос – великолепный пилот, сейчас он открыт к предложениям на следующий сезон. Мы долго и упорно размышляли над этим вариантом. Но в конце концов Чеко очень много сделал для команды. Он отличный командный игрок. И он все еще выступает на очень высоком уровне.

То, чего они достигли вместе с Максом как напарники, – это самый успешный дуэт, который когда-либо выступал за Ред Булл. Так что мы почувствовали, что будет правильно сохранить такую стабильность", - цитирует Хорнера GPblog.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Канады вы можете ознакомиться на нашем сайте. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Карлос Сайнс

Статьи по теме

"Меня это смешит": Сайнс опроверг информацию о контракте с Уильямс "Меня это смешит": Сайнс опроверг информацию о контракте с Уильямс
Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако
Сайнс подписал контракт с Уильямс - СМИ Сайнс подписал контракт с Уильямс - СМИ
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

ММА19:19
UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер
Европа19:05
Рэтклифф хочет продать один из своих клубов
Европа18:51
Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото
Европа18:30
Президенты Наполи и ПСЖ лично обсуждают трансфер Осимхена
Европа18:18
Барселона может усилить линию атаки воспитанником Реала
Формула 118:04
Гран-при Канады: Астон Мартины и Мерседес оказались быстрейшими на второй практике
18:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ добыл первую победу над Энергией, SkyUp уступил Урагану
Европа17:50
Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ньюкасла
Европа17:48
Легенда Арсенала усомнился в том, что Артета подходит клубу
Теннис17:25
Ролан Гаррос (WTA): Швентек защитила свой титул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK