Хорнер: Мы долго и упорно размышляли над подписанием Сайнса

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подвтердил, что команда могла подписать Карлоса Сайнса.

Инженер рассказал, что в команде долгое время обсуждали вариант с испанцем. Однако по итогу во внимание были взяты достижения Серхио Переса, и мексиканца было решено сохранить.

"Карлос – великолепный пилот, сейчас он открыт к предложениям на следующий сезон. Мы долго и упорно размышляли над этим вариантом. Но в конце концов Чеко очень много сделал для команды. Он отличный командный игрок. И он все еще выступает на очень высоком уровне.

То, чего они достигли вместе с Максом как напарники, – это самый успешный дуэт, который когда-либо выступал за Ред Булл. Так что мы почувствовали, что будет правильно сохранить такую стабильность", - цитирует Хорнера GPblog.

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