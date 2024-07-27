Ферстаппен: Симулятор помог мне выиграть квалификацию, так что критики могут заткнуться на**й

Макс Ферстаппен из Ред Булл оказался самым быстрым пилотом среди всех по итогам квалификации Гран-при Бельгии. Однако из-за штрафа он будет стартовать лишь с 11-й позиции, а поул отошел представителю Феррари Шарлю Леклеру.

После провала в Венгрии Ферстаппена раскритиковали: накануне заезда он допоздна занимался своим любимым хобби - гоночными симуляторами. Некоторые эксперты посчитали, что недосып помешал ему хорошо выступить в Будапеште.

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В ответ Макс сказал своим критикам "отъ**аться" от него, на что пилот Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что Ферстаппен не ведет себя, как подобает чемпиону.

Во время дождевой квалификации в Спа Ферстаппену не было равных - он опередил Леклера на практически 0,6 секунды. После сессии трехкратный чемпион мира снова обратился к своим критикам.

"На прошлой неделе я много ездил под дождем на симуляторе здесь, в Спа. В конце концов, проводить время на симуляторе не так уж и плохо, хотя большинство людей ворчат по этому поводу. Они все могут заткнуться на**й! Это был хороший день", - цитирует Макса Planet F1.

Напомним, что Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье, 28 июля, и он станет последней гонкой перед летним перерывом. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.



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