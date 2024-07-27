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Пилота Заубер оштрафовали за задержку Ферстаппена во время квалификации Гран-при Бельгии

Несмотря на штраф, Чжоу Гуаньюй даже поднимется по стартовой решетке.
Сегодня, 21:37
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Пилот Заубер Чжоу Гуаньюй был оштрафован за задержку Макса Ферстаппена (Ред Булл) во время квалификации Гран-при Бельгии, сообщает Motorsport.

Китайский гонщик потеряет три позиции на стартовой решетке гонки в Спа.

Инцидент, который разозлил трехкратного чемпиона мира, произошел во время первого сегмента квалификации. 

Ферстаппен был на быстром круге, однако на гоночной траектории оказался Гуаньюй. Несмотря на то, что нидерландец без проблем прошел во второй сегмент, стюарды решили наказать Чжоу штрафом в виде потери трех стартовых позиций.

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Примечательно, что квалификацию гонщик Заубера завершил на последнем месте, а потому штраф на него никак не повлияет.

Более того, он будет стартовать предпоследним, так как из-за штрафа +60 позиций на старте последним поедет Юки Цунода (РБ).

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