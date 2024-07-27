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МакЛарен закроет вопрос о чемпионских амбициях Норриса во время летнего перерыва

Команда решит, стоит ли делать британца первым номером, а Оскара Пиастри - вторым.
Сегодня, 21:09
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Гендиректор МакЛарен Зак Браун заявил, что во время летнего перерыва команда примет решение, стоит ли делать ставку на Ландо Норриса в качестве первого пилота.

На данный момент Норрис занимает второе место в личном зачете пилотов, будучи главный соперником пилота Ред Булл Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул.

"Думаю, это (чемпионские амбиции Норриса) мы обсудим во время летнего перерыва. В конечном итоге это будет решение, которое примет Андреа (Стелла, руководитель МакЛарен)", - цитирует Брауна Motorsport.

"Мы хотим пережить первую половину сезона и посмотреть, как мы закончим эти выходные. Кубок конструкторов хоть и будет сложно выиграть, но вполне реально".

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"Проблема гонщиков в том, что плохой день для Макса – это второе или третье место. Так что им трудно делать те шаги, которые мы делаем в Кубке конструкторов. Мы боремся за него, потому что сейчас у Серхио Переса есть проблемы. Но мы знаем, что он способен включиться в любой момент".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

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