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Леклер завоевал юбилейный поул на Гран-при Бельгии

Пилот будет стартовать с первого места в 25-й раз.
Сегодня, 18:50
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер завоевал юбилейный для себя поул.

Напомним, быстрейшим на квалификации Гран-при Бельгии стал Макс Ферстаппен, однако из-за штрафа поул достался пилоту, финишировавшему вторым - Шарлю Леклеру.

Для монегаска старт с первой позиции в Спа станет 25-м в карьере и лишь вторым в текущем сезоне. Также Шарль станет третьим пилотом по количеству поулов среди действующих гонщиков.

Однако, также стоит отметить, что пилот лишь пять раз выигрывал гонку, стартуя с первой строчки, все остальные 19 раз он не выиграл.

Напомним, с результатами и расписанием Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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