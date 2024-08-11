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Боттас: В начале сезона перед Заубером ставились совсем другие задачи

Команда все еще не заработала ни одного очка.
Сегодня, 17:58
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Заубер Валттери Боттас признал, что сезон-2024 идет совсем не по плану.

Финн заявил, что перед сезоном команда рассчитывали на совсем другой результат, однако уже с первых гонок все пошло не так.

Напомним, что после первой половины сезона-2024 у Заубер нет ни одного очка.

"Пока год получается тяжелым. В сезоне-2024 мы пока не смогли заработать ни одного очка. И перед началом сезона, разумеется, перед командой ставились совсем другие цели.

На самом деле мы хотели видеть прогресс и движение вперед, но этого не случилось. Даже в начале сезона для машины было очень трудно подобрать оптимальные настройки, и с точки зрения чистой скорости мы были совсем не там, где хотели. С тех пор мы смогли добиться некоторого прогресса, но это были совсем небольшие шажки в сравнении с большим прогрессом других команд", - цитирует Боттаса Speed Week.

Однако, стоит отметить, что пилот не потерял веру в команду и рассчитывает, что после летнего перерыва дело у Заубер пойдут на лад.

Ранее также Вольфф признал, что не знает, что ждет Мерседес в будущем.

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