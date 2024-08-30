Заубер ведет переговоры с Боттасом об однолетнем контракте

В случае чего финна заменят чемпионом Формулы-3.

Заубер готов оставить Валттери Боттаса в команде ещё на один сезон, пишет Autosport.

Однако финский пилот хочет получить место в команде и на сезон-2026, когда будет внедрён новый регламент.

Именно потому Боттас отклонил первое предложение команды и требует контракт по схеме 1+1.

Однако Заубер не намерен тратить много времени на финна. Если сторонам не удастся договориться, команда пригласит на место Валттери чемпиона Формулы-3 Габриэля Бортолето.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!