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"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса

Фредерик Вассер не против снова поработать с испанцем в будущем.
Сегодня, 22:21
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Сезон 2024 года станет для Карлоса Сайнса последним в составе Феррари.

Скудерия заменит его Льюисом Хэмилтоном, а сам 30-летний испанец перейдет в Уильямс.

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Несмотря на будущее расставание, руководитель Феррари Фредерик Вассер не исключил возможности потенциального возвращения Сайнса в будущем.

"Да, конечно. Честно говоря, я очень уважаю Карлоса и то, что он сделал для Феррари. Как вы знаете, этот выбор дался ему нелегко. Но он отлично справляется со своей работой. Он смог остаться профессионалом в этих сложных условиях", - цитирует француза RaceFans.

"Я прекрасно вижу, что он приносит команде сейчас, что он принес команде в прошлом году. Он был частью нашего камбека в прошлом году, когда у нас был тяжелый период летом. И я более чем рад, что у меня есть Карлос, и я буду поддерживать с ним очень хорошие отношения".

Ранее Шарль Леклер рассказал, как Фредерик Вассер повлиял на Феррари за полтора года своей работы в итальянской команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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