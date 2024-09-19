Боттас: Сейчас выступаю лучше, чем за Мерседес

Пилот Заубер Валттери Боттас верит, что сумеет сохранить место в Формуле-1.

Напомним, что финн все еще претендует на место в Ауди, однако немцы, вероятно, склоняются к варианту с Габриэлем Бортолето.

Однако Боттас убежден, что сейчас он выступает гораздо лучше, чем пилотировал в Мерседес, просто в со стороны этого не видно.

"Когда ты ведешь борьбу в конце пелотона, твой уровень людям видно намного хуже – то, что именно ты делаешь, как пилотируешь. Все, что вы можете – это сравнивать себя с напарником по команде. Но я могу сказать, что в самой нашей команде прекрасно знают, на каком уровне я выступаю от уик-энда к уик-энду.

Так что да, мне кажется, что в этом году я демонстрирую хороший уровень выступлений. И выступаю лучше, чем во времена Мерседес, просто со стороны этого сейчас не видно", - убежден финский пилот.

Ранее также сообщалось, что Лиам Лоусон займет место в РБ.

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