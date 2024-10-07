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Автоспорт

Шумахер может получить еще один шанс в Формуле-1

Пилот стал главным кандидатом для Заубер.
Сегодня, 18:52
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Заубер рассматривает возможность приглашения Мика Шумахера, утверждает Blick.

Издание утверждает, что обладает инсайдами касательно места второго пилота в Заубере.

Считается, что команда не хочет продлевать контракт с Валттери Боттасом, так как финн просит слишком много денег, что не устраивает руководство.\

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Также по неизвестным причинам Заубер решил отказаться от переговоров с Франко Колапинто и Габриэелем Бортолето.

Сейчас главной целью для команды является именно Мик Шумахер, которому могут предложить контракт на 2025-й год.

Ранее также Мерседес заявил, что не будет сливать сезон-2025.

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