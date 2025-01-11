Ред Булл решил отказаться от отдельной презентации болида

Впервые авто покажут публике лишь на тестах в Бахрейне.

Ред Булл решил отказаться от ежегодной презентации болида, пишет racingnews365.

Напомним, что в этом году все команды проведут общую презентацию ливрей. Феррари и Уильямс уже объявили, что также проведут отдельные мероприятия с показом нового болида.

Однако в Ред Булл решили полностью отказаться от презентации болида. Таким образом новое авто "быков" можно будет впервые увидеть лишь на тестах в Бахрейне.

Кроме того, известно, что команда намерена провести съемочный день перед тестами. Обкаткой нового болида займутся Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.

Ранее также сообщалось, что Дженерал Моторс открыла собственное моторное подразделение.

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