Бывший чемпион Формулы-1 назвал неочевидного кандидата в неудачники сезона

Обладатель титула 1997 года не верит в быстрый прорыв Астон Мартин.

Жак Вильнев предостерег от завышенных ожиданий от британской конюшни. Появление Эдриана Ньюи в Сильверстоуне не станет гарантией мгновенного успеха.

"Я бы сказал, что главным разочарованием сезона-2025 может стать Астон Мартин. Это не потому, что они будут столь плохи, а потому что люди ждут от них побед после прихода Эдриана Ньюи.

Однако у Ньюи банально не было времени как-то повлиять на команду. Так что ожидания людей извне и болельщиков будут ошибочными", – приводит слова канадца RacingNews365.

По мнению Вильнева, для большинства результаты Астон Мартин станут разочарованием из-за несоответствия ожиданиям. В то же время на реальные изменения, уверен ветеран, нужно время.

К слову, финн Боттас станет резервным пилотом трех команд F1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!