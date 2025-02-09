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Автоспорт

Перес может вернуться в Формулу-1 в 2026 году

Менеджеры пилота ведут переговоры с Кадиллак.
Сегодня, 08:24
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Мексиканский пилот Серхио Перес может вернуться в Формулу-1 в 2026 году, утверждает Marca.

Напомним, что сезон-2024 стал последним для Чеко в серии, по окончании сезона Ред Булл не стал продлевать контракт с пилотом.

Сейчас же мексиканец является фаворитом на место в Кадиллак. Менеджеры пилота работают над сделкой с американской командой.

Издание пишет, что в пользу Чеко может сыграть огромная поддержка спонсоров, которые могут принести Кадиллак немалые суммы.

Считается, что один кокпит займет пилот Индикар Колин Херта. Соперником же Переса за второе место является швед Маркус Эрикссон - также представитель Индикар. 

Ранее также Тото Вольфф поделился своими ожиданиями от нового сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

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