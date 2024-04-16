Легендарную баскетболистку выбрали на Драфте, над ее зарплатой уже смеются в Сети
Состоялся драфт женской НБА, во время которого Индиана Фиверс под первым номером избрали легенду женского баскетбола Кейтлин Кларк.
Снайперша еще до дебюта в профессиональном баскетболе считается одной из лучших игроков в истории. Несколько недель назад она побила рекорд легендарного Пита Маровича и стала лучшей бомбардиркой в истории студенческого баскетбола как среди женщин, так и мужчин.
Кроме того, матчи с участием Кларк на финальной стадии NCAA просматривали почти два десятка миллионов зрителей.
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Стоит отметить, что за первый сезон в профессионалах Кларк получит менее 80 тысяч долларов зарплаты (за весь год), в то время как условный Джеймс Харден получает $593 750 только за ОДНУ игру, а центрового Руди Гобера недавно оштрафовали на $100 000.
Это стало предметом обсуждения и шуток в Сети среди болельщиков и медиа.
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