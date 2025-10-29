iSport.ua
Алексей Лень - игрок мадридского Реала

Центровой будет играть в Евролиге.
Сегодня, 07:21       Автор: Василий Войтюк
Алексей Лень
Алексей Лень

Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с мадридским Реалом, сообщило агентство, представляющее интересы игрока.

По информации инсайдера Майкла Скотто, соглашение многолетнее, с возможностью расторжения ради подписания с командой НБА следующим летом.

32-летний ветеран провел в Национальной Баскетбольной Ассоциации 12 лет.

Читай также: Никола Йокич повторил исторический рекорд в НБА

В прошлом сезоне Лень выступал за Сакраменто и Лос-Анджелес Лейкерс, проведя всего 46 матчей в регулярном чемпионате (семь в старте). Он набирал в среднем 1,6 очка и 2,1 подбора за чуть более, чем 8 минут на паркете.

