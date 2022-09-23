Бемберг - Будивельник: видео онлайн-трансляция полуфинала отбора Лиги чемпионов
Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в турнире.
В пятницу, 23 сентября, баскетбольный клуб Будивельник продолжит свои выступления в квалификации Лиги чемпионов.
В первом матче отбора украинская команда с разгромным счетом обыграла Норрчепинг (87:51).
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В полуфинале квалификации Будивельник сыграет с Бембергом (Германия).
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Бемберг - Будивельник:
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