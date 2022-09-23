Бемберг - Будивельник: видео онлайн-трансляция полуфинала отбора Лиги чемпионов

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В пятницу, 23 сентября, баскетбольный клуб Будивельник продолжит свои выступления в квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче отбора украинская команда с разгромным счетом обыграла Норрчепинг (87:51).

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В полуфинале квалификации Будивельник сыграет с Бембергом (Германия).

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Бемберг - Будивельник:

Ранее исполком ФБУ утвердил систему проведения соревнований в чемпионатах Украины.